Вратарь «Бетиса» Пау Лопес: «Серхио Рамос из «Реала» сказал, что не будет бить паненкой весь сезон»

Голкипер «Бетиса» и сборной Испании Пау Лопес прокомментировал исполнение пенальти капитаном «Реала» Серхио Рамосом. Последние два удара с точки Рамос нанес паненкой.

«Бить пенальти так – это не неуважение. Я говорил Серхио, что он забил так дважды подряд, но третий будет намного более сложным. Рамос ответил, что не собирается так бить весь сезон», – сказал Лопес в интервью радио Cadena Ser.

Также вратаря спросили о том, сможет ли он отбить один из таких ударов в матче «Реала» и «Бетиса». Пау ответил: «По тому, что я вижу на тренировках сборной, это [паненка] может длиться бесконечно. Ты можешь стрелять по штангам и перекладинам, но удары по центру – не моя сильная сторона. По-моему, это сложно».

Рамос реализовал два 11-метровых паненкой в матчах с «Вальядолидом» и «Сельтой».

Всего у Серхио 4 забитых мяча в чемпионате Испании-2018/19.

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