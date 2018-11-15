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The Sun: «Ливерпуль» готов заплатить 100 миллионов евро за форварда «Барселоны» Усмана Дембеле

The Sun: «Ливерпуль» готов заплатить 100 миллионов евро за Дембеле
Eurosport

47 мин. назад

Юрген Клопп хочет обновить клубный рекорд.

«Ливерпуль» определился с трансферной целью на зимнее трансферное окно. Ею стал форвард «Барселоны» Усман Дембеле, который потерял доверие у руководства каталонцев.

По информации The Sun, Юрген Клопп хочет заполучить француза будущей зимой и готов попросить у боссов 100 млн евро на приобретение Усмана.

  • Дембеле стал игроком «Барселоны» летом 2017 года за 115 млн евро.
  • Усман поругался с руководством каталонского клуба из-за систематических опозданий на тренировки и матчи.

Дембеле раздражает «Барсу» опозданиями и поеданием фаст-фуда. Усман должен взять пример с Азара

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