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Серхио Рамос: «Я видел, как освистывают легенд. Критики меня не сломят»

Рамос: «Я видел, как освистывают легенд. Критики меня не сломят»
Eurosport

30 мин. назад

Образец мотивационной речи от футболиста «Реала».

На пресс-конференции перед матчем Лиги наций капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал эпизод, когда болельщики освистали его по окончании последнего матча на «Сантьяго Бернабеу».

«Если у «Бернабеу» такая реакция, это значит, что они ждут от тебя гораздо большего. Я видел, как освистывали легенд. Если мне свистят впервые за 14 лет, то я должен быть бесконечно благодарен. Когда дела идут хорошо, я не расслабляюсь – и критики меня не сломят. Я не принимаю это близко к сердцу», – цитирует Рамоса Marca.

  • Матч Лиги наций Хорватия – Испания начнется 15 ноября в 22:45 по Москве.
  • На счету Рамоса 5 голов и 1 асисст в 17 матчах сезона-2018/19.
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