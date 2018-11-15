Серхио Рамос: «Я видел, как освистывают легенд. Критики меня не сломят»

На пресс-конференции перед матчем Лиги наций капитан мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал эпизод, когда болельщики освистали его по окончании последнего матча на «Сантьяго Бернабеу».

«Если у «Бернабеу» такая реакция, это значит, что они ждут от тебя гораздо большего. Я видел, как освистывали легенд. Если мне свистят впервые за 14 лет, то я должен быть бесконечно благодарен. Когда дела идут хорошо, я не расслабляюсь – и критики меня не сломят. Я не принимаю это близко к сердцу», – цитирует Рамоса Marca.

Матч Лиги наций Хорватия – Испания начнется 15 ноября в 22:45 по Москве.

На счету Рамоса 5 голов и 1 асисст в 17 матчах сезона-2018/19.

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