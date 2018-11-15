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Хозяин дома в Дортмунде требует 20 тысяч евро с Дембеле, который устроил там хаос и не вернул ключи

Хозяин дома в Дортмунде требует 20 тысяч евро с Дембеле, который устроил там хаос и не вернул ключи
Eurosport

9 мин. назад

В следующий раз сдаст только девушкам или семье славян.

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле тонет в скандалах.

Каталонцы не зря обеспокоены дисцилиной француза. Владелец дома, в котором Дембеле жил в Дортмунде, подал на футболиста в суд. Арендодатель по имени Герд Вайзенберг обнаружил убитое жилье после Усмана.

В холодильнике и между шкафами гнилая еда, везде был разбросан мусор. Также Дембеле не вернул ключи и несвоевременно разорвал договор аренды. За все это Вайзенберг требует 20 тысяч евро, сообщил Bild.

  • Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, но до сих пор не закрепился в составе.
  • Недавно Усман вообще пропал, пропустив тренировку. Клуб пару часов искал Дембеле, а потом выяснилось, что у него якобы был приступ гастроэнтерита. А о пропуске занятия игрок забыл предупредить.
  • Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу через агента попросил у Дембеле проявлять больше профессионализма.
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