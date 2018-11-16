«Реалу» не нужен ни Неймар, ни Мбаппе. Звезды превратят клуб в реалити-шоу

Флорентино Перес в огне: взял три ЛЧ подряд, выманил тренера сборной Испании, а потом упустил Криша, сгорел в Суперкубке, опозорился в Класико и снова все переиграл. Феерически импульсивный президент – и гордость, и беда «Реала»: он правда неравнодушный, неугомонный и влюбленный в «бланкос», но возбужденный Фло слишком часто творит безумные вещи.

Сейчас Перес вроде бы определился с тренером – Солари получил первый в жизни солидный контракт. Сантьяго заслужил этот шанс быстрыми результатами, но они работают для Флорентино как гормональная терапия. Есть победы – все супер. Нет побед – все ужасно, надо срочно действовать, причем еще активнее, чем раньше.

Президент «Реала» Флорентино ПересGetty Images

Уже очевидно: как только «Реал» потеряет очки при Солари, Перес запланирует грандиознейшую трансферную кампанию. Недавно всплыли инсайды про 200 млн, которые президент готов выделить на зимние трансферы. Это совершенно абсурдная, нездоровая сумма для промежуточного окна, но такие внезапные траты вполне в характере Переса.

Президента уже не переубедить. Он слишком плотно подсел на ежегодные трофеи и сделает все, чтобы продлить суперсерию в ЛЧ и отобрать у «Барсы» золото Ла Лиги. Скорее всего, даже в эту секунду Флорентино сидит где-нибудь на Transfermarkt и с видом Сашко Фокина коварно приговаривает: «Сейчас я буду покупать всех звезд».

Самое страшное, что цели Переса прозрачны, как пленка для смартфона. Флорентино давно охотится на Неймара и Мбаппе – двух супергероев, которые могут уйти из «ПСЖ» из-за проблем парижан с финансовым фэйр-плей. Вероятно, кто-то один точно покинет «Парк де Пренс», чтобы подправить бухгалтерию и избавить клуб от исключения из Лиги чемпионов.

«Реалу» ни в коем случае нельзя связываться ни с кем из этих селебрити. Мбаппе – это мегаталант, но он идет в комплекте с турбожадным папашей, который будет шантажировать клуб, давить на тренера, выпрашивать бонусы и постоянно кичиться предложениями из АПЛ. Из расследования Football Leaks ясно: Уилфрид Мбаппе по наглости, самоуверенности и требовательности рвет всех мастодонтов рынка, от Мендеша до Райолы. Огромное счастье, что этот мужчина рулит исключительно карьерой сына, иначе скандалов в европейском футболе было бы гораздо больше.

Килиан Мбаппе (справа) и его отец УилфридGetty Images

В общем, Килиан – соблазнительный трансферный приоритет, но минусы непременно перевесят плюсы. Этот «Реал» явно не готов к тому, чтобы запускать новую эру «галактикос» подписанием 20-летнего парня. Мбаппе-младший перевернет все расклады в раздевалке (там наконец-то спокойно), а его отец превратит в ад жизнь топ-менеджмента «Мадрида». Так что Пересу надо отказаться от этой мечты.

С Неймаром все примерно так же, только еще хуже. Корона на его черепе пока непропорциональна сольным ачивкам. Он капризничает, лечится, торгуется и периодически выдает перформансы против слабаков, но точно не отбивает инвестиции.

Все чаще слышны стоны, что форвард скучает по «Барсе», но подписывать Нея лишь для того, чтобы раздразнить каталонцев – так себе идея. Опять же, в тандеме с бразильцем в Мадрид переедет и его алчный папаша. Он не такой пронырливый, как отец Мбаппе, но отстегивать все равно придется по полной программе – этот человек виртуозно клянчит жуткие комиссии.

Наверное, Неймара было разумно брать летом, чтобы плавно заменить Роналду, но теперь уже поздно. Любому здоровому зрителю видно, что у «Мадрида» классный, сбалансированный и очень ровный состав, которому не хватает лишь одного элемента – страйкера, снайпера, финишера, таргетмэна.

Карим Бензема и Гарет БэйлGetty Images

Там элементарно некому забивать. Невозможно рассчитывать на просветления Диаса, Бэйла и Бензема – нужен дядя, который настучит 30-40 банок за сезон, но не взорвет зарплатную ведомость, не проломит нимбом дверной проем в раздевалке и не приведет в клуб дерзких родственников. Неймар и Мбаппе проходят лишь гол-контроль, а по всем остальным пунктам есть вопросы.

Шорт-лист Переса должен состоять из Икарди (жена-агент, но вменяема), Суареса, Левандовского, Кейна или даже условного Кавани, но не людей, которые отбросят «Реал» в трагическую весну 2004 года. Тогда самая пафосная команда в мире сначала насмерть переругалась, а затем с грохотом облажалась и в Лиге чемпионов, и в Примере.

Вряд ли Перес хочет возвращаться в те темные времена – наверное, под впечатлением от еврочашек он просто стер их из памяти. А зря – иногда полезно вспомнить о древнем лузерстве, чтобы не допустить его в будущем.

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