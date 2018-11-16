Спортдир «Барсы»: игроки, которые уходят за деньгами, не возвращаются к нам. Но Неймар – это другое

Спортивный директор «Барселоны» Хосе Сегуро закинул крайне соблазнительный инсайд во время одного из интервью.

«Это не та тема, которая обсуждается прямо сейчас. Как я уже сказал – молодые футболисты, которые покидают «Барселону» ради денег, не могут вернуться. Это наши убеждения. Но, что касается Неймара, – тут совсем другие обстоятельства», – процитировал Сегуру корреспондент EPSN.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан на 5 лет – до 2022-го.

В Лиге 1 бразилец наколотил 10 мячей в 11 матчах.

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