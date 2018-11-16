El Mundo: «Барселона» начала переговоры по продаже Паулиньо и Пако Алькасера за 73 миллиона евро

Эрнесто Вальверде хочет избавиться сразу от двух футболистов, заигранных в сезоне-2018/19 за другие клубы.

Football Espana со ссылкой на El Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» вступила в переговоры по продаже Паулиньо и Пако Алькасера. Сейчас мужчины играют в аренде – Пако – в дортмундской «Боруссии», а Паулиньо – в китайском «Гуанчжоу». Согласно инсайду, каталонцы отдадут Алькасера дортмундцам насовсем за 23 млн евро, а Паулиньо продолжит командировку в Китае за 50 млн.

«Боруссия» с радостью примет Пако – тот настрелял уже 9 голов, хотя провел на поле 400 минут.

«Гуанчжоу Эвергранд» тоже обрадуется Паулиньо – у того уже 13 мячей в 19 играх.

Пако Алькасер – самый горячий форвард Европы. Летом от него отказалась «Барселона»

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