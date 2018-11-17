Месси и Погба пересеклись в Дубае – возможно, Лео даже переманивал Поля в «Барсу»

Даты и место каникул ведущих футболистов мира неожиданно совпали.

Эрнесто Вальверде в перерыве на матчи сборных отправил незадействованных футболистов в короткий отпуск. Лео Месси с женой и тремя сыновьями выбрал Дубай – и, как ни странно, встретил там полузащитника сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает El Mundo Deportivo. Не исключено, что мужчины разговаривали и о «Барселоне» – «блауграна» давно кидает заманчивые офферы французу.

Лео еще в октябре 2018-го утверждал, что трансфер Поля Погба в «Барселону» – отличная идея.

В АПЛ за 11 матчей француз настрелял 3 гола, в Лиге чемпионов – 2 в четырех играх.

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