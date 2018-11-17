Соляной повар вновь показал магию и угостил стейком Лионеля Месси с женой
Лео понравилось.
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси заехал к известному повару Нусрету Гекче, который известен под псевдонимом «Salt Bae», в его дубайский ресторан.
Лео вместе с женой Антонеллой воочию увидели процесс разделки стейка, а самому футболисту посчастливилось попробовать мясо прямо с ножа турецкого мачо.
- Там же Месси встретился с Полем Погба.
- У Нусрета уже 17 миллионов подписчиков в инстаграме.
- Кстати «Salt Bae» не переводится как соляной красавчик. Второе слово является аббревиатурой и расшифровывается как Salt Before Anyone Else – Посоли, прежде чем кто-то другой.
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