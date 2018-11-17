«Мой стиль – идти напролом». У «Реала» уже есть замена Бэйлу и Бензема

В непростые времена для «Реала» болельщики ищут свежую силу, новичка, способного вывести команду из депрессии. Для мадридизма – это Винисиус Жуниор, главный герой уверенной победы над скромной «Мелильей» (4:0) в Кубке Короля и автор переломного момента в матче с «Вальядолидом» (2:0).

Бывший полузащитник «Фламенго» появился в Мадриде в сопровождении старшего брата. Быть вдали от родителей уже не проблема для Винисиуса. Ради кантеры «Фламенго» Жуниору пришлось переехать из пригорода Сан-Гонсалу в Рио. Портао-де-Роса – район, в котором вырос футболист, настоящий очаг насилия, краж и убийств. Однако отважный малый, не думая об опасности, носился с мячом по улицам в фавеле, где правила вторая по значимости группировка наркоторговцев Бразилии и самая могущественная в Рио. Такое окружение закалило его характер. «Зная, откуда пришел Винисиус, его не испугают несколько ударов и пара укусов», – подчеркнуло руководство клуба на презентации игрока.

После дерби молодежных команд «Реала» и «Атлетико» испанские медиа обсуждали не только фантастическую игру бразильца (2 гола), но и шокирующие действия капитана «Атлетико», пытавшегося остановить виртуозного соперника в стиле Луиса Суареса. После укуса в голову Жуниор повел себя достойно, поднял большой палец и улыбнулся. То, из-за чего ему действительно больно – это смерть дедушки, преданного болельщика «Фламенго» и своего внука. Прошло уже 10 лет, но для Винисиуса это стало потрясением.

Дедушка наверняка бы порадовался успехам внука и переезду в Мадрид. Столичная квартира игрока находится всего в 15 минутах от тренировочной базы «Реала», что помогает полностью сконцентрироваться на работе. Отличная физическая форма 18-летнего футболиста и демонстрируемая им зрелость поразили всех в Вальдебебасе. Быстрее адаптироваться ему помогли Лукас Васкес, Марко Асенсио, Тибо Куртуа и Начо. Каземиро и Марсело фактически взяли Жуниора под опеку, найдя в нем свое отражение. Оба бразильца из очень скромных семей. Детство Каземиро, и вовсе, прошло в самом бедном квартале Сан-Паулу. Марсело, также появившийся в «Реале» в 18 лет, стал, буквально, отцом для Винисиуса, четко выполняющего указания и советы ветерана команды.

А ведь будь «Барселона» настойчивее, сейчас бразилец находился бы у лидера Примеры. Игрок имел предварительное соглашение с каталонцами после выступления на чемпионате мира U-17 в Чили. Но тогда у него не было профессионального контракта с «Фламенго». Договор с бразильским клубом, подписанный позднее, предполагал сумму отступных в 45 млн евро, что не устроило «Барселону». «Реал» же выполнил все условия и заплатил 61 млн, 8 млн пошли посредникам, и столько же – семье игрока.

Возможно, в связи с недостатком опыта у полузащитника бывший главный тренер команды Хулен Лопетеги в противовес руководству решил, что Винисиус будет играть в «Кастилье». «Молодой игрок, часть команды, тренируется с основой. Когда представится возможность, он будет играть в первой команде, в остальное время – в «Кастилье». Ему еще нужно дойти до состояния готовности», – знаменитая фраза Лопетеги характеризует его намерения относительно бразильца.

Винисиус, «Реал Мадрид»Getty Images

Новый главный тренер Сантьяго Солари, едва вступив в должность, отметил: «Винисиус – полноценный игрок состава, он всегда будет в расположении команды, как и остальные футболисты. Он еще очень молод, но безумно талантлив. Ему предстоит многому научиться и полностью выкладываться на поле. Как сейчас, так и в будущем». Схожие комментарии с разными оттенками оставляют ощущение, что при Солари бразилец будет играть важную роль.

За четыре месяца при баскском тренере Жуниор вышел на поле с первой командой лишь на 12 минут (две с «Атлетико» и 10 с «Алавесом»). Лопетеги ошибся, побоявшись посадить звезд на лавку, и не усмотрел в Винисиусе глоток свежего воздуха, когда все остальные пали духом. 12 минут против 108 при Солари. Выйдя с первых минут в кубковом матче с «Мелильей», Жуниор измотал соперника, отметился голевой передачей, несколько раз пробил в створ, его неоднократные яркие подключения срывали овации болельщиков «Реала».

Если руководствоваться терминами Лопетеги, Винисиус был «аль дьенте» – самым ярким наряду с Одриосолой. Можно сказать, что «Мелилья» не тот соперник, после которого стоит делать выводы, но ведь соперник был один для всех. Марко Асенсио явно проигрывал на фоне бразильца. «Это мой стиль. Противостоять паре защитников, быть эффективным и идти напролом. Рад, что начал матч в основе и помог выиграть. Этот момент я буду помнить всегда», – сказал Винисиус в интервью Fox Sports Brasil.

Винисиус и Сантьяго СолариGetty Images

Бразилец впитывает все как губка и прислушивается к советам. Каждый раз, владея мячом, он не пытается перетянуть одеяло на себя – напротив, взаимодействует с партнерами. Встреча с «Вальядолидом» в Ла Лиге до 83-й минуты казалась продолжением безвыигрышной серии, но именно выход Жуниора переломил ход игры. Его появление на поле рождает энтузиазм, положительные вибрации, увеличивает скорость и приводит к возникновению опасных моментов. Болельщики хотят видеть его чаще – если для этого нужно посадить на лавку Гарета Бэйла, почему бы и нет?

По словам Солари, Винисиусу нужны всего лишь две вещи, чтобы добиться успеха в «Реале»: «Время… и игровое время». Насчет второй составляющей при аргентинском специалисте можно не беспокоиться.

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