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Хуанфран: «Лионель Месси не жалуется, если его собьют. Неймар – полная противоположность»

Хуанфран: «Месси не жалуется, если его собьют. Неймар – полная противоположность»
Eurosport

1 час назад

Аргентинца уважают больше.

Защитник «Атлетико» Хуанфран рассказал, чем его восхищает игра форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«На мой взгляд, Месси – лучший. Я всегда это говорил. У них с Криштиану есть свои особенности, но Лео всегда выделялся немного больше.

Я очень уважаю Лео. Вы можете сбить Месси во время игры, и он не будет особо жаловаться. Неймар со своей стороны – полная противоположность Месси», – цитирует Хуанфрана Mundo Depotrtivo.

  • Неймар был партнером Лео с 2014 по 2017 год.
  • Летом 2017 года он перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
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