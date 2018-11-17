Лионель Месси – о дождливом вечере в Стоке: «Вы еще не видели поля, на которых я играл в Росарио»

Инсайдер beIN Sports Гильем Балаге рассказал о случае с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Месси не хотел бы играть в английской Премьер-лиге сейчас. Я спросил Лионеля о том, что в Англии говорят: он не был бы так хорош холодным дождливым вечером в Стоке. Лео ответил: «Они еще не видели поля, на которых я играл в Росарио», – сказал Балаге в подкасте Football Daily от BBC Radio 5 Live.

Гильем Балаге – автор книги о Лионеле Месси, которая вышла в 2013 году. Кроме того, инсайдер написал биографии Хосепа Гвардиолы, Криштиану Роналду и Маурисио Почеттино.

Месси играл в Росарио до 13 лет и в 2000 году улетел в академию «Барселоны».

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