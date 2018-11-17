Икер Касильяс: «Если позовут обратно в сборную Испании или «Реал Мадрид», конечно, вернусь»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о том, вернется ли в «Реал» в том или ином качестве.

«Это то же самое, что вы спрашивали о выступлениях за национальную команду. Если Испания позовет, вернусь ли я в сборную? С радостью. Вернусь ли, если «Реал» позовет обратно? Конечно. Не забуду, где я вырос. «Мадрид» дал мне все. Но эти же чувства я испытываю и к «Порту». Сейчас я здесь, и если «драконам» понадобится от меня нечто большее, я буду здесь первым.

Мне кажется, уход из «Реала» был правильным шагом. Если бы остался в клубе, конец был бы намного хуже чем то, что у меня есть сейчас.

При Моуринью у нас было много Класико. Напряжение тогда было безумным, потому что появился мадридизмо [горячая поддержка «Реала»], который мне никогда не нравился. Это даже не относилось к футболу, это было про мир вокруг нас. Мир, который получил серию из четырех матчей подряд, похожих на войну – на войну между Каталонией и Испанией.

Я – игрок «Мадрида» и хочу, чтобы «Реал» всегда побеждал. Это будет со мной на протяжении всей жизни, но не до таких крайностей», – сказал Касильяс в интервью бывшему тренеру и директору «бланкос» Хорхе Вальдано на телеканале Movistar.

Икер Касильяс – воспитанник «Реала» и дошел до главной команды столичного клуба в 1999 году.

Голкипер ушел из «Мадрида» в 2015-м под давлением президента Флорентино Переса. Он подписал контракт с португальским «Порту».

Касильясу нужно было заканчивать 2 года назад. Сейчас это позор

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