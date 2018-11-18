Imago

«Мозг Хави, способности Месси и моя правая нога». Дани Алвес назвал идеального игрока «Барсы»

«Мозг Хави, способности Месси и моя правая нога». Алвес назвал идеального игрока «Барсы»
Eurosport

18 мин. назад

Себя не обидел.

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Дани Алвеc, который выступал за «Барселону», собрал идеального футболиста каталонского клуба из лучших качеств его звезд.

«Мозг Хави, правая нога Дани Алвеcа, левая нога и способности Месси, игра головой и игра в защите, как у Пуйоля», – цитирует бразильца Goal.

  • Алвеc играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год.
  • В Каталонии Дани выиграл 23 трофея, включая шесть чемпионатов Испании, по четыре Кубка и Суперкубка страны и три Лиги чемпионов.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Нэшвилл» и «Лос-Анджелес» ничего не забросили в первом периоде, но потом накидали 8 шайб

03:47
Популярные видео
Евдокимова и Базин зажгли под Майкла Джексона и сбросили лишнюю одежду
 415 просмотров2 ч
Биток стремительно катился в лузу, но Трамп преградил ему путь головой
2 745 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться