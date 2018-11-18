«Мозг Хави, способности Месси и моя правая нога». Дани Алвес назвал идеального игрока «Барсы»

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Дани Алвеc, который выступал за «Барселону», собрал идеального футболиста каталонского клуба из лучших качеств его звезд.

«Мозг Хави, правая нога Дани Алвеcа, левая нога и способности Месси, игра головой и игра в защите, как у Пуйоля», – цитирует бразильца Goal.

Алвеc играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год.

В Каталонии Дани выиграл 23 трофея, включая шесть чемпионатов Испании, по четыре Кубка и Суперкубка страны и три Лиги чемпионов.

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