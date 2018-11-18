Испанца спас от смерти гол «Осасуны» – радостные крики разбудили его за рулем

Испанец Фран Гаго был на гране смерти в автомобильной катастрофе, но его спас радиорепортаж матча Сегунды между «Осасуной» и «Кордобой». Матч прошел в октябре, но известно об истории стало только сейчас.

Мужчина возвращался после игры в футзал и заснул за рулем. «Я часто включаю радио в машине. Я слушал репортаж с матча «Осасуны» против «Кордобы» и уснул. Внезапно я услышал крик «Гооооол» и, проснувшись, увидел, что машина уехала с дороги и катится в пропасть со скалы. У меня было время, только чтобы повернуть руль и врезаться в дерево», – сказал Гаго в интервью Marca.

Фран отделался несерьезными повреждениями и самостоятельно покинул машину.

«Осасуна» победила со счетом 3:1. Спасителем Франа стал Кике Барха, отличившийся на 71-й минуте.

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