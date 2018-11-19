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Sport.es: в январе «Реал» намерен приобрести форварда – Бэйл и Бензема не оправдали ожиданий
Роналду покинул клуб летом, но эти раны еще нескоро затянутся.
«Реал» поработает на трансферном рынке. Sport.es сообщает, что мадридский клуб уже в зимнее трансферное окно планирует усиление атаки. Форварды Карим Бензема и Гарет Бэйл не оправдали ожиданий руководства «бланкос» – как минимум тем, что часто получают травмы.
Флорентино Перес хочет опытного игрока – пока самым выгодным кандидатом смотрится 32-летний Радамель Фалькао, который никак не вытащит «Монако» со дна турнирной таблицы.
- За последние 2 матча Бензема забил дважды, а Бэйл отличился один раз.
- «Реал» занимает шестую строчку таблицы Ла Лиги.
«Мой стиль – идти напролом». У «Реала» уже есть замена Бэйлу и Бензема
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