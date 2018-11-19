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У женской «Барселоны» тоже есть Месси – такие мячи забивают только гении

У женской «Барселоны» тоже есть Месси – такие мячи забивают только гении
Eurosport

51 мин. назад

Улетный гол из женского футбола.

Женская «Барселона» уложила мадридский «Атлетико» на лопатки со счетом 2:1.

Лео Месси может гордиться одноклубниками не только из-за принципиальнейшей победы. 20-летняя полузащитник «Барселоны» Айтана Бонмати сотворила невероятную красоту вокруг первого гола «блауграны». Сперва вратарь «Атлетико» вынесла мяч, но Бонмати прибежала к нему первой и, пока оппонентка не вернулась на позицию, по красивой дуге пустила издевательский парашют в ворота.

  • Несмотря на победу, «блауграна» уступает «Атлетико» в таблице одно очко.
  • А у мадридского «Реала» нет женской команды.
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