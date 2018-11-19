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Антуан Гризманн: «От «Барселоны» сложно отказаться. Но я не хотел быть заместителем Лионеля Месси»

Гризманн: «От «Барселоны» сложно отказаться. Но я не хотел быть заместителем Месси»
Eurosport

1 час назад

Звучит логично.

Летом Антуан Гризманн остался в «Атлетико» – и это было тяжелое решение, хотя у француза была веская причина не переходить в «блауграну».

«Сложно ли отказаться от «Барселоны»? Да, очень. Это «Барса», которая вечно где-то здесь, рядом, пишет и зовет тебя. Но подсознательно я не хотел быть заместителем Месси – эта мысль отчасти сыграла свою роль, когда я отказал.

Мои партнеры и клуб сделали все, чтобы я остался – они со мной общались, подняли мою зарплату. Они делали все, чтобы доказать: это мой дом, и я не должен его покидать. Это были тяжелые времена, особенно для моей жены – иногда я будил ее часа в три ночи, чтобы все обсудить», – цитирует Bleacher Report интервью Гризманна телеканалу Canal Plus.

  • Летом 2018-го Антуан продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года.
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