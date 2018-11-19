Луис Суарес: «Быть футболистом – это привилегия. Усман Дембеле должен сосредоточиться на игре»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что его партнер по команде Усман Дембеле должен профессиональнее относиться к футболу.

«Считаю, что быть футболистом – это привилегия. Дембеле должен сосредоточиться на футболе и вдохновляться профессионализмом игроков, с которыми он находится в раздевалке «Барселоны». Он заслуживает того, чтобы быть в команде, но должен быть более ответственным. Усман хорошо адаптировался в команде, у него отличные отношение с игроками, и он счастлив», – цитирует Суареса Mundo Deportivo.

В октябре молодой француз опоздал на собрание перед игрой ЛЧ с «Интером».

Испанские СМИ уже сообщали, что в каталонском клубе недовольны его образом жизни.

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