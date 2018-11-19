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Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Я до сих пор зол на Месута Озила за уход в «Арсенал» из «Реала»

Роналду: «До сих пор зол на Озила за уход в «Арсенал»
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Португалец высоко ценит немецкого диспетчера.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что сильно расстроился переходу полузащитника Месута Озила из «Реала», где на тот момент выступал португалец, в «Арсенал».

«Я до сих пор зол на Озила. Его уход стал для меня ужасной новостью. Месут лучше всех понимал и чувствовал мои маневры перед воротами», – цитирует Роналду Mundo Deportivo.

  • Озил играл за «Реал» с 2010 по 2013 год.
  • За мадридцев Месут провел 159 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 81 ассист.
  • За продажу Озила в Лондон «Реал» получил 47 млн евро. По нынешним меркам, это не сумма.
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