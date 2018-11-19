Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Я до сих пор зол на Месута Озила за уход в «Арсенал» из «Реала»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что сильно расстроился переходу полузащитника Месута Озила из «Реала», где на тот момент выступал португалец, в «Арсенал».

«Я до сих пор зол на Озила. Его уход стал для меня ужасной новостью. Месут лучше всех понимал и чувствовал мои маневры перед воротами», – цитирует Роналду Mundo Deportivo.

Озил играл за «Реал» с 2010 по 2013 год.

За мадридцев Месут провел 159 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 81 ассист.

За продажу Озила в Лондон «Реал» получил 47 млн евро. По нынешним меркам, это не сумма.

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