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Журналист Танкреди Пальмери: «Инсайдеры говорят, что «Золотой мяч» получит Антуан Гризманн»

Пальмери: «Инсайдеры говорят, что «Золотой мяч» получит Гризманн»
Eurosport

10 мин. назад

Неожиданно.

Есть шанс, что «Золотой мяч» 2018 года получит не полузащитник «Реала» Лука Модрич или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. а нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

«Инсайдеры говорят, что «Золотой мяч» уйдет к Гризманну», – сообщил журналист Танкреди Пальмери.

  • Гризманн не попал в тройку претендентов на звание футболиста года по версии ФИФА. Тогда Модрич опередил Роналду и нападающего «Ливерпуля» Мо Салаха.
  • Антуан выиграл Лигу Европы с «Атлетико» и стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
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