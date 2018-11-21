Getty Images
Cadena Ser: «Барселона» 3 сезона не сможет покупать игроков «Ливерпуля» в рамках сделки по Коутиньо
Трансферный забор для каталонцев.
Стали известны подробности перехода полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».
Как сообщает программа Què t'hi jugues на радиостанции Cadena Ser, представители мерсисайдского клуба включили в контракт о трансфере бразильца пункт, по которому «Барса» не может приобретать футболистов из «Ливерпуля».
Условие действует в течение трех лет, один год из которых уже почти прошел. Таким образом, следующий трансфер из «Ливерпуля» на «Камп Ноу» состоится не раньше сезона-2020/21.
- Коутиньо стал футболистом «Барселоны» в январе 2018 года за 160 миллионов евро.
- Предыдущим игроком «Ливерпуля», перешедшим в каталонскую команду, был Луис Суарес. В 2014-м боссы «блауграны» заплатили за него 81 миллион евро.
AS: Коутиньо посоветовал «Барсе» купить Фирмино на замену Суаресу
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте