Cadena Ser: «Барселона» 3 сезона не сможет покупать игроков «Ливерпуля» в рамках сделки по Коутиньо

Стали известны подробности перехода полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

Как сообщает программа Què t'hi jugues на радиостанции Cadena Ser, представители мерсисайдского клуба включили в контракт о трансфере бразильца пункт, по которому «Барса» не может приобретать футболистов из «Ливерпуля».

Условие действует в течение трех лет, один год из которых уже почти прошел. Таким образом, следующий трансфер из «Ливерпуля» на «Камп Ноу» состоится не раньше сезона-2020/21.

Коутиньо стал футболистом «Барселоны» в январе 2018 года за 160 миллионов евро.

Предыдущим игроком «Ливерпуля», перешедшим в каталонскую команду, был Луис Суарес. В 2014-м боссы «блауграны» заплатили за него 81 миллион евро.

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