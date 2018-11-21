Getty Images

Cadena Ser: «Барселона» 3 сезона не сможет покупать игроков «Ливерпуля» в рамках сделки по Коутиньо

Cadena Ser: «Барселона» 3 сезона не сможет покупать игроков «Ливерпуля» в рамках сделки по Коутиньо
Eurosport

1 час назад

Трансферный забор для каталонцев.

Стали известны подробности перехода полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

Как сообщает программа Què t'hi jugues на радиостанции Cadena Ser, представители мерсисайдского клуба включили в контракт о трансфере бразильца пункт, по которому «Барса» не может приобретать футболистов из «Ливерпуля».

Условие действует в течение трех лет, один год из которых уже почти прошел. Таким образом, следующий трансфер из «Ливерпуля» на «Камп Ноу» состоится не раньше сезона-2020/21.

  • Коутиньо стал футболистом «Барселоны» в январе 2018 года за 160 миллионов евро.
  • Предыдущим игроком «Ливерпуля», перешедшим в каталонскую команду, был Луис Суарес. В 2014-м боссы «блауграны» заплатили за него 81 миллион евро.

AS: Коутиньо посоветовал «Барсе» купить Фирмино на замену Суаресу

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Знаешь, зачем кликать на хайлайты «Оттавы» и «Флориды»? Там 12 шайб, дружок

03:30
Популярные видео
«Ванкувер» проиграл в шестой раз подряд, и фанаты забросали лед бейсболками
 861 просмотров21 ч
«Вегас» был настолько ужасен, что пропустил 7 шайб за 24 минуты
 850 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться