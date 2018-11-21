Die Welt: «Барселона» заплатит «Боруссии» 40 миллионов евро бонусов, если продаст Дембеле зимой

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, доставшийся каталонцам летом 2017 года за 105 млн евро, может обойтись клубу еще дороже даже в случае продажи.

По информации Die Welt, в соглашении между «Боруссией» и «Барсой» существует пункт, по которому дортмундцы получат бонус в размере 40 млн евро, если Дембеле покинет Каталонию до истечения срока контракта – 30 июня 2022 года.

В 40 млн складываются из всех премиальных, которые бы «Дортмунд» получил, если бы игрок преуспел в Лиге чемпонов, чемпионате и результативности.

На счету Дембеле 6 голов и 2 ассиста в 15 матчах сезона-2018/19.

В последние месяцы француз несколько раз подвергался критике и санкциям со стороны руководства и игроков «Барсы» за систематические опоздания на тренировки и матчи.

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