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Die Welt: «Барселона» заплатит «Боруссии» 40 миллионов евро бонусов, если продаст Дембеле зимой
От француза пока одни убытки.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, доставшийся каталонцам летом 2017 года за 105 млн евро, может обойтись клубу еще дороже даже в случае продажи.
По информации Die Welt, в соглашении между «Боруссией» и «Барсой» существует пункт, по которому дортмундцы получат бонус в размере 40 млн евро, если Дембеле покинет Каталонию до истечения срока контракта – 30 июня 2022 года.
В 40 млн складываются из всех премиальных, которые бы «Дортмунд» получил, если бы игрок преуспел в Лиге чемпонов, чемпионате и результативности.
- На счету Дембеле 6 голов и 2 ассиста в 15 матчах сезона-2018/19.
- В последние месяцы француз несколько раз подвергался критике и санкциям со стороны руководства и игроков «Барсы» за систематические опоздания на тренировки и матчи.
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