Полузащитник «Реала» Каземиро подстрелил «Севилью» пушкой в девятку
Мадридцы страдали, но все же победили.
Мадридский «Реал» в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл «Севилью» со счетом 2:0.
Оба гола поместились в последние 15 минут. На 78-й минуте Каземиро приложился с 30 метров и идеально попал в девятку.
А уже в добавленное время окончательный счет установил Лука Модрич, воспользовавшийся обрезом гостей.
- Благодаря победе «Реал» поднялся на третье место в Примере.
- Но оставание от «Барселоны» по-прежнему велико – 7 очков. А у «сине-гранатовых» еще и игра в запасе.
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