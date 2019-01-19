Полузащитник «Реала» Каземиро подстрелил «Севилью» пушкой в девятку

Мадридский «Реал» в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл «Севилью» со счетом 2:0.

Оба гола поместились в последние 15 минут. На 78-й минуте Каземиро приложился с 30 метров и идеально попал в девятку.

А уже в добавленное время окончательный счет установил Лука Модрич, воспользовавшийся обрезом гостей.

Благодаря победе «Реал» поднялся на третье место в Примере.

Но оставание от «Барселоны» по-прежнему велико – 7 очков. А у «сине-гранатовых» еще и игра в запасе.

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