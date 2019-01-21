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Экс-тренер «Реала» Шустер: «Я упомянул Лёва при разговоре с Пересом, тот странно на меня посмотрел»

Экс-тренер «Реала» Шустер: «Я упомянул Лёва при разговоре с Пересом, тот странно на меня посмотрел»
Eurosport

5 ч. назад

Возможно, скоро в Мадриде появится новый коуч с немецкими корнями.

Экс-тренер мадридского «Реала» упомянул о встрече с президентом клуба Флорентино Пересом, которая дала повод думать о том, что кандидатом на пост главного коуча «бланкос» может оказаться Йоахим Лёв.

«Я болтал с президентом Флорентино Пересом на одном почетном мероприятии и упомянул Лёва. Он на меня странно посмотрел, словно я его чем-то удивил. Для меня не будет сюрпризом, если «Реал» попытается подписать Йоахима этим летом», – рассказал Шустер Die Welt.

  • Лёв тренирует бундестим с 2006 года. С ним сборная побеждала на ЧМ-2014 и Кубке Конфедераций-2017.
  • На ЧМ-2018 команда Лёва не вышла из группы, но немецкая фубольная Федерация все равно продлила с ним соглашение до 2022 года.
  • Шустер провел в «Реале» сезон-2007/08 в качестве тренера. Тогда «бланкос» выиграли чемпионат Испании.

Йоахим Лёв вернулся в прошлое. Германия такая же, как 4 года назад

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