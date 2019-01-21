Луис Суарес ударил вратаря по лицу и забил. Арбитр обратился к VAR и все равно засчитал гол
В Примере небольшой скандал.
«Барселона» обыграла «Леганес» в матче 20-го тура чемпионата Испании – 3:1.
Один из мячей в ворота гостей забил уругваец Луис Суарес. Оформляя взятие ворот, страйкер «Барсы» ударил коленом по лицу голкипера «Леганеса» Ивана Куэльяра. Арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэччеа обратился за помощью к VAR и засчитал гол.
«Думаю, гол был чистый. В таких моментах у каждого будет свое мнение, но судья гол засчитал. Если бы решение было неправильным, то VAR отменил бы взятие ворот», – сказал после игры главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде.
- «Барселона» идет на первой строчке в турнирной таблице с 46 очками.
- Ближайший преследователь «сине-гранатовых» («Атлетико») имеет на счету 41 очко.
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