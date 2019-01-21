Onda Cero: тренер «Реала» Сантьяго Солари посадит Марсело в запас из-за 7 килограммов лишнего веса

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари усадит защитника Марсело на лавку из-за пристрастия к вредной пище.

Как отмечает Mundo Deportivo со ссылкой на радиостанцию Onda Cero, бразильский игрок набрал 7 килограммов сверх своего нормального веса. Кроме того, в последнее время Марсело отказывается вставать на весы, но Солари это не смущает.

То, что бразилец заплыл жирком, заметно даже визуально, поэтому у аргентинского коуча есть только один совет для игрока – побыстрее сбросить лишние килограммы и вернуть себя в форму. Пока же Марсело играть не будет.

В нынешнем чемпионате Испании Марсело провел 11 матчей и забил 2 мяча.

«Реал» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 10 очков.

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