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AS: Криштиану Роналду уговаривает Марсело перейти из «Реала» в «Ювентус»

AS: Роналду уговаривает Марсело перейти в «Ювентус»
Eurosport

15 ч. назад

Сейчас это уже не выглядит так невероятно.

Роналду и Марсело – отличные друзья, которые поддерживают отношения после перехода Криша в «Ювентус». Португалец регулярно давит на бразильца и приглашает в Италию. Раньше позиция защитника была категорична, но зимой 2019-го многое поменялось.

Во-первых, Сантьяго Солари недоволен физической формой Марсело, который набрал лишние 7 кг. Во-вторых, бразилец проигрывает конкуренцию 22-летнему Серхио Регилону. Марсело остался в запасе в двух последних матчах Примеры – это не может не портить ему настроение.

AS сообщает, что Роналду вновь попытается убедить Марсело уехать в Турин, и теперь шансы на успех намного выше. Несмотря на действующий контракт бразильца до лета 2022 года, сделка может состояться уже летом.

  • В двух последних матчах Примеры «Реал» без Марсело обыграл «Бетис» и «Севилью».
  • В 2019-м 30-летний бразилец сыграл в Примере против «Вильярреала» и «Реал Сосьедад». Тогда «Мадрид» набрал лишь одно очко.
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