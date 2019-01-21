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«Барселона» арендовала у «Сассуоло» Кевин-Принса Боатенга

«Барселона» арендовала Боатенга
Eurosport

6 ч. назад

Неожиданный трансфер каталонцев.

«Барселона» объявила о переходе ганского футболиста Кевин-Принса Боатенга. Каталонцы арендовали игрока у «Сассуоло» до конца сезона. Аренда будет стоить «Барсе» 2 млн евро, выкуп 31-летнего ганца – 8 млн.

«Барселона» приступила к поиску атакующего игрока после ухода Мунира Эль-Хаддади в «Севилью». В шорт-листе «блауграны» находились Оливье Жиру, Фернандо Льоренте, Кристиан Стуани, Альваро Мората и Одион Игало.

  • Ранее Боатенг играл за «Герту», «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию», «Портсмут», «Милан», «Шальке», «Лас-Пальмас» и франкфуртский «Айнтрахт».
  • В чемпионате Италии-2018/19 Кевин-Принс провел 13 матчей, забил 4 мяча и выполнил 2 ассиста.
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