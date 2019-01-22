«Барса» подписала рэпера. Боатенг будет ставить в раздевалке треки и танцевать, как Майкл Джексон

Когда-то давно каждый занимался своим делом: музыканты писали песни, художники рисовали картины, а спортсмены занимались спортом. Но с появлением интернета рамки упали и открыли новые возможности – любой пользователь с внушительными цифрами подписчиков в инстаграме и смышленой головой может запустить дело, раскрутить собственный бренд или ворваться в шоу-бизнес.

Кевин-Принс Боатенг, насобиравший в инсте два миллиона фолловеров, воспользовался положением в августе. Футболист под сценическим псевдонимом Prin$$ Boateng залетел в YouTube с официальным видео на собственный хип-хоп трек King. Нет, ну а чем еще заняться в «Сассуоло»? Просто ставить музыку в раздевалке стало неинтересно.

Клип выполнен по всем законам жанра. Сверкающие драгоценности, дорогущий Mercedes-Benz и пафосный текст с типичными фразочками вроде «я живу как король, никакого давления» – никогда такого не было, и вот опять. Образ рэп-звезды дополняет соответствующая одежда: кроссовки Vapormax Flyknit из коллекции Off White x Nike The Ten, куртка Louis Vuitton и розовая рубашка Gucci.

Увлечение хип-хопом – это семейное. Старший брат Джордж выпустил первый альбом еще в 2015-м. Он тоже мог стать футболистом, но в юности вылетел из академии «Герты», присел на восемь месяцев в тюрьму и даже работал собаководом – Джорджу есть чем поделиться в песнях. Первый релиз назывался Gewachsen auf Beton (выросшие на бетоне) – отсылка к берлинскому району Вединг, где прошло нелегкое детство Боатенгов. Уже четвертый год на стене одного из зданий в Вединге красуется граффити с портретами братьев.

Чтобы раскрутка пошла быстрее, в первом клипе BTNG (ник Джорджа) Кевин-Принс и Джером красиво играют в мяч. На бетоне.

Весной 2016-го вскрылся талант Боатенга-младшего – по просьбе Томаса Мюллера Джером оформил битбокс для фанатов «Баварии».

Перед чемпионатом мира защитник вместе с комиком Джеком Уайтхоллом выпустил рэп-клип, где обещает второй раз подряд выиграть турнир – о, наивный Джером. В этом же видео Уайтхолл просит Боатенга передать демо-запись Jay-Z. Все не просто так: муж Beyonce владеет спортивным агентством Roc Nation Sports, которое с 2015 года представляет Джерома. Футболист сдружился с рэпером и часто летает в Штаты, чтобы с ним повидаться – эти путешествия очень бесят председателя правления «Баварии» Карл-Хайнца Румменигге.

Кевин-Принс ворвался в хип-хоп позже братьев, но тянулся к музыке с детства: «Мама и папа слушали много R'n'B, соула и хип-хопа, я вырос на этом. Правда, со временем начал слушать вообще все. Я могу проснуться утром и включить рок-н-ролл, все зависит от настроения», – объясняет Боатенг.

Творческие способности Кевин-Принса вскрылись в «Милане». Полузащитник так огненно исполнял лунную походку в раздевалке, что никто не оставался равнодушным – в пляс пускался даже Джанлука Дзамбротта. Журналисты узнали о об этих развлечениях и взяли обещание с Боатенга публично станцевать, если «Милан» выиграет чемпионат. «Россонери» взяли скудетто в сезоне-2010/11, и Кевин-Принс выдал незабываемое шоу.

«Майкл Джексон всегда был моим кумиром, я до сих пор слушаю его каждый день. Он лучший певец, композитор и танцор – все артисты в какой-то степени его копируют. Его песни помогали мне в тяжелые времена», – летом 2009-го Кевин-Принс купил билет на концерт идола, но так и не увидел его выступление вживую – Джексон умер через несколько дней.

После бомбического перфоманса по случаю чемпионства «Милана» мир узнал о том, что Боатенг еще и красиво поет. Кевин-Принс поздравил песней телеканал Al Jazeera Sports Channel с восьмым днем рождения под битбокс Робиньо, Алешандре Пато и Тьяго Силвы.

Возможно, Боатенг не задержится в «Барселоне» надолго, но игроки «блауграны» его точно запомнят – в раздевалке будет весело.

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