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AS: «ПСЖ» рассматривает форварда «Атлетико» Антуана Гризманна на место Килиана Мбаппе или Неймара

AS: «ПСЖ» рассматривает Гризманна на место Мбаппе или Неймара
Eurosport

7 ч. назад

На крайний случай позовут Бензема.

«ПСЖ» страхуется на случай ухода Килиана Мбаппе или Неймара, которыми интересуется «Реал Мадрид».

AS сообщил, что Антуан Гризманн – приоритетный вариант на замену лидерам «ПСЖ». За него парижанам придется отстегнуть 200 миллионов евро – сумма отступных, которая прописана в контракте.

Запасным вариантом «ПСЖ» выбрал Карима Бензема, но, по информации AS, с «Реалом» будет сложнее договориться о стоимости игрока.

  • На счету Гризманна 15 голов и 8 ассистов в 29 матчах сезона-2018/19.
  • Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 150 млн евро.
  • «ПСЖ» может продать Мбаппе или Неймара из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

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