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AS: «ПСЖ» рассматривает форварда «Атлетико» Антуана Гризманна на место Килиана Мбаппе или Неймара
На крайний случай позовут Бензема.
«ПСЖ» страхуется на случай ухода Килиана Мбаппе или Неймара, которыми интересуется «Реал Мадрид».
AS сообщил, что Антуан Гризманн – приоритетный вариант на замену лидерам «ПСЖ». За него парижанам придется отстегнуть 200 миллионов евро – сумма отступных, которая прописана в контракте.
Запасным вариантом «ПСЖ» выбрал Карима Бензема, но, по информации AS, с «Реалом» будет сложнее договориться о стоимости игрока.
- На счету Гризманна 15 голов и 8 ассистов в 29 матчах сезона-2018/19.
- Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 150 млн евро.
- «ПСЖ» может продать Мбаппе или Неймара из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
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