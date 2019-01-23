«Барселона» охотится на готовых звезд и пенсионеров. В Каталонии забыли про принципы Кройфа

«Кройф построил храм, который его последователи улучшают», – Хосеп Гвардиола точно описал философию «Барселоны» последних десятилетий. Великий голландец превратил футбольный клуб в школу идей, религиозную общину, почти секту. Он жаловался, что в профессиональных клубах не уделяют внимания юным футболистам и упускают их развитие. В «Барселоне» поступали по-другому.

Здесь одинаково воспитывали детей в юниорских школах и готовили основу, а за любым действием на поле стояла мысль. В других клубах требовали мгновенных результатов и жертвовали командной идеей ради прибыли. В «Барселоне» со времен Кройфа доминировали принцип красивой игры и культура мышления, которым необходимо учиться.

Воспитанники «Барселоны» на стыке веков неслучайно раскрывались именно в каталонском клубе: парнишек учили играть так, как потом умели только они и только на родине. Пуйоль, Хави, Иньеста и Месси провели в Каталонии почти всю карьеру, Сеск и Пике съездили в Англию, но вернулись – «Барселона» влекла обратно как семья, из которой невозможно уйти.

Месси, Хави и Иньеста в 2008-м Imago

Гвардиола, вооружившись философией Кройфа, несколько лет унижал Европу. «Барса» играла в уникальный футбол, воспитанники били рекорды, а редкие покупки звезд вроде Златана Ибрагимовича оказывались неудачными – пришельцы не понимали, как живет команда. Кульминация наступила 26 ноября 2012-го: в основе на матч чемпионата Испании против «Леванте» вышло 11 выпускников местной академии – такой состав выбрал Тито Виланова, также впитавший идеологию клуба. Казалось, это только начало, и скоро новые гении заменят кумира прошлого и докажут, что футбол не бизнес.

Глобализация победила – уже через несколько лет жизнь «Барсы» изменилась. Хранители стиля, с которыми побеждал Гвардиола, покидали команду или отходили на задний план, новая «Барселона» и близко не напоминала сплоченное сообщество. После невнятного отрезка при Мартино боссом стал Луис Энрике, получивший уникальную тройку нападения: Месси, Неймар, Суарес.

Энрике понял – необязательно вить кружева в центре поля и заморачиваться воспитанием тинейджеров, если три космических форварда разнесут соперника любого уровня. Уже тогда «Барса» утратила частичку идентичности: команда часто отходила от фирменной игры: вместо затяжных комбинаций крайние защитники проносились через все поле и пасовали нападающим. Встревоженных болельщиков успокаивали результаты и рекорды Лео и его напарников.

Неймар, Лео Месси и Луис СуаресEurosport

Раньше «Барселону» олицетворяла связка Хави и Иньесты. Каталонские коротыши не финтили ради хайлайтов, но действовали так умно и изящно, что фанаты верили: футбол – это искусство. Романтика и гармония, о которых заботились в «Барсе», уступили место прагматизму: Месси, Суарес и Неймар делали результат, а защиту и центр поля подбирали, чтобы они не мешали фронтменам.

При Луисе Энрике в «Барсу» пришли травматичный Вермален, дряхлый Матьё, привыкшие к другому футболу Туран, Динь и Гомиш. Трансферы каталонцев напоминали закупку подростка, который выбрал легкий уровень в симуляторе и тратился без концепции и логики. Воспитанники попадали в заявку, но в лучшем случае исполняли камео: в Бартре разочаровались после провального забега с Бэйлом, из Серхи Роберто слепили беспомощного универсала, а Гримальдо, Адама Траоре и Делоуфеу отпустили ради зарплат легионеров.

Значение индивидуального мастерства в игре «Барсы» возросло, а любые проблемы решались с помощью денег. Каталонцы ничем не отличались от плотоядного «Реала» Переса, над которым смеялись весь XXI век: Фло тратил сотни миллионов, но «бланкос» все равно громили в Класико. Через несколько лет воспитанники «Барсы» оказались в более безнадежном положении, чем детки из «Кастильи»: даже для омоложения состава боссы подключали не свою молодежь, а платили за ребят вроде Дениса Суареса.

Чтобы поддержать иллюзию преемственности, летом 2017-го руководство вместо уставшего Энрике пригласило игравшего за «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде. Муравей пообещал, что бережно отнесется к ценностям великого клуба, доверится молодежи и сконцентрируется на передвижениях в центре поля. Возможно, Вальверде искренне верил в то, что говорил, но его планы разрушил уход Неймара в то межсезонье – люди с деньгами вышли на безумную охоту за новыми имиджмейкерами.

Усман ДембелеGetty Images

«Если бы мы потратили 270 миллионов евро на двух игроков, руководству стоило бы уйти в отставку из-за безответственности», – сказал спортивный директор «Барселоны» Альберт Солер. Через несколько лет после этой фразы он действительно покинул клуб: «Барса» потратила даже больше на Усмана Дембеле и Филиппе Коутинью, который зимой-17/18 выбил трансфер из «Ливерпуля».

Дембеле купили вместо Неймара, но 20-летний француз почти сразу травмировался и оказался проблемным одиночкой: опаздывал на тренировки и обжирался фаст-фудом. Из клуба-семьи «Барса» окончательно превратилась в обычный суперклуб – роящееся гнездо ос, в котором каждый селебрити гнет свою линию.

В довесок к звездам ростер пополнялся атлетами, готовыми носиться за мячом 90 минут. Трансфер Паулиньо в полузащиту напоминал покупки вечного антагониста «Барселоны» Моуринью: забытого бразильца выудили из Китая ради одного сезона, он занял место очередного бедняги из Ла Масии и свалил обратно. Кройф, для которого понимание стиля игры всегда было важнее физических качеств, вряд ли одобрил бы такие метания.

Защита «Барсы» выглядит несуразно, как и другие линии: за полгода до ЧМ в Каталонию привезли талантливого Йерри Мину, который отыграл пять матчей и отправился в «Эвертон». На его место каталонцы купили у «Севильи» Клемана Лангле, но даже это не внесло определенности. Пока один талантливый центрдеф сменял другого, основу «Барсы» все равно оккупировал постаревший Жерар Пике.

Деградация продолжилась не только на рынке, но и на поле. «Барса» Вальверде окончательно отказалась от тотального контроля и часто действует так же осторожно, как раньше играли против нее. Коуч каталонцев, засыпанный ненужными игроками, понял: совсем необязательно красиво играть, чтобы побеждать. Вместо культа Кройфа на «Камп Ноу» возвели культ Месси – именно аргентинец тащит «Барсу», даже если она проваливает игру.

На место Паулиньо пришел Видаль – взрывной чилиец совсем не соответствовал идеалам «Барсы», а для конкуренции Дембеле «Больше, чем клуб» в последний момент перебил бид «Ромы» за вундеркинда «Бордо» Малкома. Вальверде не был в восторге от новичков, но смирился: в «Барселоне» тренер лишь готовит команду, а на рынке распоряжается неслаженная бригада с разными взглядами на футбол. На несоответствие позиций коуча и руководства намекает селекция: Малком и Видаль присели в глубокий запас, а Артуро даже раскритиковал Вальверде при помощи эмодзи.

Беспринципность проявлялась не только в формировании команды, но и в том, как боссы «Барсы» вели дела: Дембеле шантажировал «Боруссию» ради перехода в главную команду Каталонии, Коутинью полгода умолял «Ливерпуль», а Малком просто соблазнился внезапным предложением и сбежал с рейса до Рима. Примерно то же самое сейчас делает Адриен Рабьо – ради «Барсы» француз всю первую половину сезона ссорился с «ПСЖ».

Пока очередной центральный полузащитник выторговывает трансфер, руководство каталонцев решило проблему запасного нападающего, которую создало само: «Барса» сначала отпустила Мунира в «Севилью», а потом подыскала на его место давно забытого Кевин-Принса Боатенга. Для некоторых клубов такой вариант – оптимальное решение: опытный универсал на правах необязательной аренды, но для «Барсы» такой жест выглядит плевком в болельщиков и наследие Кройфа: вместо талантливого парня из легендарной школы, функционеры взяли на непрофильную позицию 31-летнего середняка.

Современная «Барселона» напоминает учреждение с запутанной бюрократией: по чьей-то прихоти новые футболисты появляются и исчезают, заявка раздута, а на поле все зависит лишь от того, выйдет Месси или нет. Кройф, Гвардиола и Виланова превратились в смутные воспоминания, и никому нет дела до воспитанников: легко представить состав, в котором не будет ни одного выпускника знаменитой академии.

«Плохо, что молодые ребята, которые имеют отличные способности, впоследствии теряют их по вине тренеров, – говорил Кройф. – Вся моя тренерская работа основывалась на анализе возможностей игрока и совершенствовании его стиля, чтобы он мог вписаться в игру команды». Спустя три года после смерти главного человека в истории «Барса» отказалась от его наработок: у команды нет узнаваемого стиля, молодежь оторвана от основы, а тренер не влияет на трансферы.

Величие Месси все еще маскирует грехи «Барселоны», но уже скоро Лео постареет. Долгие годы директора, секретари и советники губили то, что делало каталонский клуб особенным. Кому-то придется все исправлять.

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