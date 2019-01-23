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«Барселона» объявила о трансфере Френки де Йонга

«Барселона» объявила о трансфере Де Йонга
Eurosport

9 ч. назад

В Каталонию пожалует наследник Йохана Кройфа.

21-летний полузащитник «Аякса» Френки де Йонг перешел в «Барселону».

Игрок присоединится к каталонскому клубу 1 июля 2019 года. Де Йонг подпишет контракт с «Барсой» на 5 лет, сумма трансфера – 75 миллионов евро плюс 11 млн в качестве потенциальных бонусов.

  • Де Йонг – воспитанник клуба «Виллем II». В 2015 году Френки перешел в «Аякс», за который на данный момент провел 40 матчей в Эредивизи и забил 3 мяча.
  • В 2018 году полузащитник дебютировал за сборную Голландии.

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