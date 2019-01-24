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Mundo Deportivo: отступные в контракте Френки де Йонга с «Барселоной» составят 400 млн евро
Разве «ПСЖ» можно отпугнуть такой суммой?
Стали известны новые детали предстоящего перехода полузащитника «Аяска» Френки де Йонга в «Барселону».
Контракт с голландской молодой звездой, рассчитанный на пять лет, содержит сумму отступных в размере 400 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
- Де Йонг присоединится к каталонскому клубу 1 июля 2019 года.
- Сумма трансфера 21-летнего футболиста – 75 млн евро плюс 11 млн в качестве бонусов.
- В 16-ти матчах чемпионата Голландии Френки забил три мяча и сделал столько же ассистов.
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