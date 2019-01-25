Goal: Лионель Месси вернется в сборную к товарищескому матчу с Венесуэлой в марте

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси вернется к выступлениям за национальную команду впервые после ЧМ-2018.

Как сообщают источники Goal, камбэк Лео придется на мартовский товарищеский матч против Венесуэлы 22 числа. Месси не выходил в составе команды Скалони на протяжении девяти месяцев.

В последний раз Месси надевал джерси «альбиселесте» в 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции. Аргентинцы тогда уступили 3:4.

За 18 матчей Примеры-2018/19 аргентинский форвард набил 18+12.

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