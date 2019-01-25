Getty Images

Goal: Лионель Месси вернется в сборную к товарищескому матчу с Венесуэлой в марте

Goal: Месси вернется в сборную к товарищескому матчу с Венесуэлой в марте
Eurosport

50 мин. назад

Раны после ЧМ-2018 затянулись.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси вернется к выступлениям за национальную команду впервые после ЧМ-2018.

Как сообщают источники Goal, камбэк Лео придется на мартовский товарищеский матч против Венесуэлы 22 числа. Месси не выходил в составе команды Скалони на протяжении девяти месяцев.

  • В последний раз Месси надевал джерси «альбиселесте» в 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции. Аргентинцы тогда уступили 3:4.
  • За 18 матчей Примеры-2018/19 аргентинский форвард набил 18+12.

2009 vs 2019. Преображение Месси и Файзулина в самом правдивом челлендже

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Джокович нанес Пую психологическую травму, кровожадно растерзав его в полуфинале

03:03
Популярные видео
Стосур спустя 14 лет выиграла «Шлем» в паре с Шуай. Стадион взвыл от восторга
 581 просмотров3 ч
«Щелкунчик» Бойковой и Козловского, с которым они триумфально оформили бронзу на дебютном ЧЕ
 534 просмотров14 ч