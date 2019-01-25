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Лионель Месси: «Прошу не прекращать поиски пропавшего над Ла-Маншем Эмилиано Салы»

Месси: «Прошу не прекращать поиски Салы»
Eurosport

4 ч. назад

За 28-летнего футболиста вступился главный аргентинец планеты.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси опубликовал в сторис инстаграма призыв к полиции не прекращать поиски пропавшего футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салы.

«Пока остается шанс, малейшая надежда, мы просим, чтобы вы, пожалуйста, не прекращали искать Эмилиано. Мои силы и всяческая поддержка семье и друзьям. Молюсь за Салу», – написал в сторис Месси.

Лео поддержал инициативу отца Эмилиано и других футболистов, которые также просили властей о продолжении спасательной операции.

«Если через полтора часа не будет вестей, то не знаю, искать ли меня». Последние сообщения Салы

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