Лионель Месси: «Прошу не прекращать поиски пропавшего над Ла-Маншем Эмилиано Салы»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси опубликовал в сторис инстаграма призыв к полиции не прекращать поиски пропавшего футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салы.

«Пока остается шанс, малейшая надежда, мы просим, чтобы вы, пожалуйста, не прекращали искать Эмилиано. Мои силы и всяческая поддержка семье и друзьям. Молюсь за Салу», – написал в сторис Месси.

Лео поддержал инициативу отца Эмилиано и других футболистов, которые также просили властей о продолжении спасательной операции.

Сала без вести пропал 21 января, после того как частный самолет, летевший над Ла-Маншем, пропал с радаров. Об этом стало известно 22 января.

24 января полиция Гернси объявила о прекращении активной части поисковой операции.

«Если через полтора часа не будет вестей, то не знаю, искать ли меня». Последние сообщения Салы

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