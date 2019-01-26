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«Наконец, я могу отдохнуть, а они – сосредоточиться на Де Лигте». Де Йонг намекнул на трансфер друга
Френки может подрабатывать агентом.
Полузащитник Френки де Йонг, который летом перейдет из «Аякса» в «Барселону», прокомментировал конец трансферной саги со своим участием и намекнул на ее продолжение в случае одноклубника Маттейса де Лигта.
«Теперь я могу, наконец, отдохнуть, а они могут сосредоточиться на Де Лигте, хаха», – сказал Френки. Кого он имел ввиду под «они»: «Аякс» или «Барселону», не уточняется.
Маттейс ответил заочно Де Йонгу: «Пока ничего не решено, ясно лишь то, что до конца сезона я в «Аяксе».
- Трансфер Де Йонга обошелся в 75 миллионов евро.
- Ранее Mundo Deportivo сообщало «Барселона» не купит Де Лигта, потому что не хочет участвовать в аукционе Райолы.
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