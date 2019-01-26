«Наконец, я могу отдохнуть, а они – сосредоточиться на Де Лигте». Де Йонг намекнул на трансфер друга

Полузащитник Френки де Йонг, который летом перейдет из «Аякса» в «Барселону», прокомментировал конец трансферной саги со своим участием и намекнул на ее продолжение в случае одноклубника Маттейса де Лигта.

«Теперь я могу, наконец, отдохнуть, а они могут сосредоточиться на Де Лигте, хаха», – сказал Френки. Кого он имел ввиду под «они»: «Аякс» или «Барселону», не уточняется.

Маттейс ответил заочно Де Йонгу: «Пока ничего не решено, ясно лишь то, что до конца сезона я в «Аяксе».

Трансфер Де Йонга обошелся в 75 миллионов евро.

Ранее Mundo Deportivo сообщало «Барселона» не купит Де Лигта, потому что не хочет участвовать в аукционе Райолы.

«20% скидка на все». «Аякс» потроллил «Черную пятницу» распродажей Маттейса Де Лигта и Де Йонга

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