Альваро Мората не нужен «Челси». Что с ним не так

В июле 2017-го «Челси» провернул рекордный для себя трансфер, выманив из мадридского «Реала» Альваро Морату за 66 миллионов евро. «Мы уверены, что Мората сделает огромный вклад в развитие клуба. Альваро подтверждал класс на самом высоком уровне, он очень усилит состав», – надеялся бывший технический директор лондонцев Майкл Эмелано.

Предпосылки для таких предположений были железными. К тому времени 24-летний испанец сыграл в трех финалах Лиги чемпионов и в одном даже забил, но не выглядел так, будто уже достиг потолка. Потенциал и достаточно молодой возраст подкупал – «Челси» повелся. Спустя 18 месяцев форварда сбросили в «Атлетико». Почему так?

Кислая результативность

Мората зашел в дебютный английский сезон шедеврально: шесть голов в первых шести играх. Четыре мяча Альваро вонзил с передач партнера по сборной Сесара Аспиликуэты – казалось, что испанский тандем будет лишь крепчать и приносить дивиденды. Но стартовый всплеск не конвертировался в стабильную раздачу забитых мячей.

Альваро МоратаEurosport

К концу 2017-го в чемпионате Мората поразил ворота еще четыре раза, а после Нового года сообразил лишь один гол – без забитых мячей «Челси» финишировал в АПЛ только пятым. Лондонцы взяли Кубок Англии, но решающий матч Альваро не доверили – испанец сыграл всего минуту в финале.

Прошлым летом Антонио Конте сменил Маурицио Сарри, но Морате не полегчало. В 16 матчах АПЛ нападающий оформил пять мячей – на один гол футболист тратит 188 минут. Альваро подводит слабая реализация. Начиная с сезона-2017/18, только Мохаммед Салах загубил больше голевых моментов. Правда, египтянин и забивает в три раза чаще.

В интернете сотни репостов собирают видео, где форвард непростительно лажает. Все привыкли к нарезкам с лучшими действиями футболистов – с Моратой же спокойно можно смонтировать подборку фейлов. В декабре, например, страйкер из вратарской не попал по почти пустым воротам «Фулхэма».

В 2019-м Альваро успел напортачить в Кубке Англии, добродушно простив «Ноттингем Форест».

Тенденция прослеживается даже в сборной Испании. Осенью в товарищеском матче Мората не наказал боснийцев. Та самая история, когда попасть в ворота было действительно проще, чем промахнуться.

Тактический застой

Вместе с Сарри в клуб пришел Джанфранко Дзола – легенда лампового «Челси». Итальянский нападающий клепал голы за «синих» на рубеже веков, после чего тренировал в Италии, Катаре и Англии. Коуч с элитной футбольной карьерой за спиной – идеальный вариант для прогресса игроков. По идее Морате следовало с энтузиазмом воспользоваться шансом и внимать каждому слову Дзолы, но Альваро не принимал сигналы.

«Технически Мората – один из лучших на позиции, Маурицио постоянно это повторяет. Мы думали, Альваро отлично справится с функциями девятки. Но ему нужно улучшить игру с тактической точки зрения, потому что футбол не стоит на месте. Одного таланта сегодня не достаточно», – поделился мнением Джанфранко в начале января.

Альваро МоратаEurosport

Через несколько часов после этих слов Мората оформил дубль – в том самом матче, когда с метра не попал в пустые ворота «Ноттингем Форест». Оба гола Альваро демонстративно не праздновал. После матча Marca предположила, что такое поведение направлено на Дзолу: «Мората решил всем показать, как он себя чувствует. Он не ощущает поддержки клуба и уважения».

Проблемы в голове

В конце 2018-го Сарри сравнил Морату с Риккардо Сапонарой, которого тренировал в «Эмполи», и обозначил главную проблему испанца: «Он один из лучших игроков на моей памяти, но хрупкий ментально». Психологические трудности начались еще до прихода Маурицио: «Возможно, это была не депрессия, но что-то похожее. В клубе от меня много ждали, я чувствовал давление. После хорошего старта начались проблемы со спиной, дискомфорт не уходил – это крутилось в голове и мешало».

Прошлым летом Альваро получил еще один серьезный удар. Перед чемпионатом мира ему позвонил Хулен Лопетеги и сообщил, что не берет на чемпионат мира. После разговора футболист не сдержал слез, а на следующий день не приехал на рекламную кампанию Hugo Boss, в которой должен был участвовать вместе с Харри Кейном и Филиппе Коутиньо.

Цепочка неудач вынудила Морату обратиться к психологу. «Важно обладать уверенностью и постоянно заниматься своими мыслями. Раньше я об этом не задумывался, но все дело в правильных настройках в голове, которая управляет телом», – признался игрок в ноябре. Возможно, сеансы у специалиста успокоили сердце Альваро, только спортивные успехи так и не вернулись.

Месяц назад Мората сообщил Сарри, что хочет попробовать силы в другой команде. Реанимировать карьеру нападающего попытается мадридский «Атлетико», где Альваро начинал еще тинейджером и подавал мячи. У «индейцев» центрфорварды исторически выступают мощнейше, поэтому для Альваро это прекрасный шанс. Но если в него не вселит уверенность даже Диего Симеоне, то не сможет, наверное, уже никто.

Другие тексты Ильи Яшинина:

«Барса» подписала рэпера. Боатенг будет ставить в раздевалке треки и танцевать, как Майкл Джексон

Стейк за 1200 евро – ерунда. Рибери зажигал с 16-летней проституткой, дрался и курил марихуану