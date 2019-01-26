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«Севилья» забила «Леванте» 5 мячей, но все запомнят только провальную атаку 6 в 1

«Севилья» забила «Леванте» 5 мячей, но все запомнят только провальную атаку 6 в 1
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

Когда тяжелее испортить ситуацию.

В субботу «Севилья» и «Леванте» схлестнулись в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Нервионцы уничтожили соперника со счетом 5:0, хотя где-то рядом с забитыми мячами притаилась кошмарно заваленная контратака 6 в 1.

Шестеро футболистов «Севильи» помчались к воротам «Леванте», на половине которой помимо голкипера бродил всего один защитник. Стайка игроков – среди которых были Промес и Бен Йеддер – сперва неслась клином, а затем приняла гениальнейшее решение выстроиться в ряд: при этом слева от Месы с мячом было четверо свободных напарников, а справа – один, опекаемый дефом «Леванте». Именно ему выдал пас удалец с мячом – и его, конечно, сразу выбили за пределы поля.

  • «Севилья» занимает третье место в таблице Примеры с 36 баллами.
  • «Леванте» на 10-м, у клуба 26 очков.

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