Карим Бензема с голым торсом пафосно потренировался посреди многомиллионного автопарка

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема выложил в твиттере ролик, на протяжении которого футболист поигрывает мышцами под брутальный хип-хоп.

Футболист показал подписчикам видео, в котором можно узнать все стереотипы типичного клипа на рэп-композицию: классическая желтая Lamborghini, спортзал и голый подкачанный торс Бензема, дорогущие кроссовки (на паре Louis Vuitton камера несколько раз фиксирует внимание: вполне возможно, Карим выложил часть рекламной кампании, организованной брендом).

Статистика Бензема несет в себе меньше пафоса: 7+3 в 20 матчах Примеры.

Мадридский «Реал» занимает четвертую строчку таблицы. В воскресенье состоится матч «бланкос» против «Эспаньола» – старт в 22:45 мск.

Бензема забил в 14-м сезоне Лиги чемпионов подряд. По голам круче только Роналду, Месси и Рауль

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме