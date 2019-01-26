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Куинси Промес не справился с 11-метровым, но все же заковырял первый гол за «Севилью»

Промес не справился с 11-метровым, но все же заковырял первый гол за «Севилью»
Eurosport

1 час назад

Быстро и эффектно исправился.

Экс-нападающий московского «Спартака» Куинси Промес влепил заключительный, пятый мяч «Севильи» в ворота «Леванте» в субботнем матче Ла Лиги (5:0).

На 88-й минуте футболист «Леванте» Кабако толкнул Месу в копчик аккурат на подходе к штрафной. Рефери и VAR оценили эпизод как повод для пенальти, который исполнил Промес. Голландец пробил прямо в кипера соперника Ойера, но тут же исправился и шикарно добил.

  • Помимо сегодняшнего гола Куинси оформил одну результативную передачу в 18 матчах Примеры.
  • «Севилья» идет третьей в таблице.

«Надеюсь, вам понравилось шоу «Маски». Куинси Промес попрощался с фанатами «Спартака»

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