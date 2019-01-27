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Денис Черышев забил второй мяч за «Валенсию» и не отпраздновал из уважения к «Вильярреалу»

Черышев забил второй мяч за «Валенсию» и не отпраздновал из уважения к «Вильярреалу»
Eurosport

1 час назад

Правильный поступок.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отметился забитым мячом в матче 21-го тура Примеры против «Вильярреала» (3:0).

На 51-й минуте хозяева отлично отпрессинговали соперника, отобрали мяч, и Парехо сделал голевую на Дениса – тот пробил точно в дальний угол. В знак уважения к бывшей команде Черышев спокойно воспринял успех.

  • На счету Дениса теперь два мяча за «летучих мышей» в сезоне-2018/19.
  • «Валенсия» занимает седьмое место в таблице и отстает от еврокубковой зоны на два балла.
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