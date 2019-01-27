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Альваро Мората: «Я начинал карьеру в «Атлетико». Прошлое не изменить»
Теперь он точно столкнется со свистом на «Сантьяго Бернабеу».
Испанский нападающий Альваро Мората прокомментировал свой переход из «Челси» в «Атлетико».
«Я очень счастлив начать новый этап в карьере, я ждал этого момента. Мои выступления за «Реал»? У людей может быть свое мнение на этот счет. Но я сам знаю, что мне нужно делать.
Я начинал карьеру в «Атлетико», и знающие меня люди понимают, какое значение это для меня имеет. Прошлое есть прошлое, его не изменить. Я горжусь им», – приводит слова Мораты AS.
- Альваро выступал за «Реал» в 2010-2014 и 2016-2017 годах.
- В 2005-2007 годах Мората играл за молодежный состав «Атлетико».
- «Челси» заменил Морату аргентинским страйкером Гонсало Игуаином.
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