«Барса» склонила Де Йонга к трансферу, показав ему сообщения с жалобами Неймара на «ПСЖ»

Стали известны подробности переговоров между «Барселоной» и голландским полузащитником Френки де Йонгом, который 23 января оформил трансфер в каталонский клуб.

Как отмечает AS, Де Йонг выбирал между двумя клубами – «Барселоной» и «ПСЖ». Решающим аргументом в пользу чемпионов Испании стали сообщения нападающего «ПСЖ» Неймара, которые тот отправлял бывшим товарищам по «Барсе», а также ее руководителям.

Отмечается, что Неймар неоднократно жаловался на низкую конкурентоспособность французского чемпионата, плохую погоду в Париже и жесткость соперников. Прочитав эти сообщения, Де Йонг решил перейти в «Барселону».

За трансфер 21-летнего полузащитника «сине-гранатовые» заплатят 75 млн евро.

Де Йонг присоединится к «Барсе» 1 июля 2019 года.

AS: Неймар хочет вернуться в «Барселону» – в 2020 году он сможет сделать это за 160 млн евро

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