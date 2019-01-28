«Атлетико» арендовал нападающего «Челси» Альваро Морату

Испанский нападающий Альваро Мората перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико».

Об этом сообщает официальный сайт «матрасников». Мората заключил с командой Диего Симеоне контракт на полтора сезона – игрок перебрался в столицу Испании на правах аренды.

«Я очень рад и горд быть здесь. Не могу дождаться тренировок, встречи с новыми партнерами и игр», – заявил Мората.

В чемпионате Англии-2018/19 Мората провел 16 матчей и забил 5 мячей.

До «Челси» Альваро выступал за «Реал» (дважды) и «Ювентус».

На замену Морате «Челси» взял аргентинца Гонсало Игуаина.

Мората: «Я начинал карьеру в «Атлетико». Прошлое не изменить»

Подписывайся на нас в инстаграме