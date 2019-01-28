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«Атлетико» арендовал нападающего «Челси» Альваро Морату

«Атлетико» арендовал Морату
Eurosport

1 час назад

В команде Симеоне солидное пополнение.

Испанский нападающий Альваро Мората перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико».

Об этом сообщает официальный сайт «матрасников». Мората заключил с командой Диего Симеоне контракт на полтора сезона – игрок перебрался в столицу Испании на правах аренды.

«Я очень рад и горд быть здесь. Не могу дождаться тренировок, встречи с новыми партнерами и игр», – заявил Мората.

  • В чемпионате Англии-2018/19 Мората провел 16 матчей и забил 5 мячей.
  • До «Челси» Альваро выступал за «Реал» (дважды) и «Ювентус».
  • На замену Морате «Челси» взял аргентинца Гонсало Игуаина.

Мората: «Я начинал карьеру в «Атлетико». Прошлое не изменить»

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