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«Барселона» изящно потопила «Жирону»: Семеду забил первый мяч за 2 года, Месси – 19-й за сезон

«Барселона» изящно потопила «Жирону»: Семеду забил первый мяч за 2 года, Месси – 19-й за сезон
Eurosport

1 час назад

«Блауграна» не любезничала с соперником.

«Барселона» покромсала «Жирону» (2:0) в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

Неожиданно для всех (и для себя, возможно, тоже) первый мяч в сетку «Жироны» отправил 25-летний Нелсон Семеду, отличившись впервые за два года. «Блауграна» выплатит 5 миллионов евро «Бенфике» – бывшему клубу Нелсона – бонус, который полагается португальцам, в случае достижения Семеду отметки в 50 матчей за каталонскую команду.

Здесь объяснения будут лишними. 19-й мяч Месси в сезоне-2018/19 – он сравнялся по забитым за клуб мячам с Криштиану Роналду. Но Лео при этом сыграл на 100 матчей меньше!

  • Нелсон Семеду перешел в «Барселону» летом-2017.
  • 30 января в 23:30 мск каталонский клуб играет против «Севильи» в Кубке Испании.

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