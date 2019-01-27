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Месси победил в 328-м матче Примеры – ему осталось выиграть еще 7 раз, чтобы побить рекорд Касильяса

Месси победил в 328-м матче Примеры – ему осталось выиграть еще 7 раз, чтобы побить рекорд Касильяса
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Кто-нибудь удивлен?

«Барселона» сокрушила «Жирону» (2:0) и подарила Месси 328-ю победу в чемпионате Испании – аргентинский страйкер вышел по этому показателю на третье место.

Больше в Ла Лиге побеждали только Андони Субисаррета – 333 раза, а также Икер Касильяс – 334. В воскресенье Лео обошел Рауля, который вошел в историю с 327 выигранными матчами.

А еще бородатый пришелец вколачивал голы в сетки 37 разных стадионов Ла Лиги.

  • Месси забил 19 мячей в Примере-2018/19.
  • В таблице лиги «Барселона» занимает первое место.

Месси пропустил почти 13% игр за карьеру из-за травм, Неймар – 10,6%, Роналду – 5%

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