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Фанаты «Вальядолида» провели митинг против VAR – показали технологии с трибуны красные карточки

Фанаты «Вальядолида» провели митинг против VAR – показали технологии с трибуны красные карточки
Eurosport

44 мин. назад

Подошли к вопросу с точки зрения символизма.

Болельщики «Реала Вальядолид» продемонстрировали негативное отношение к системе видеопомощи рефери VAR во время воскресного матча против «Сельты» (2:1).

Marca пишет, что около 16 000 фанатов «Вальядолида» подняли на трибунах самодельные красные карточки и освистали автоматического ассистента арбитра, так как считают, что некоторые решения, принятые с помощью видеоповторов в этом сезоне, несправедливо трактовались не в пользу «бело-фиолетовых». Мини-митинг продолжался две первые минуты матча.

  • «Вальядолид» занимает 13 строчку в таблице Примеры.
  • 1 февраля клуб Роналдо пободается с «Уэской» в 23:00 мск.

AS: босс «Реала» Перес недоволен VAR и может покинуть совет директоров Федерации футбола Испании

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