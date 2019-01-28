Фанаты «Вальядолида» провели митинг против VAR – показали технологии с трибуны красные карточки

Болельщики «Реала Вальядолид» продемонстрировали негативное отношение к системе видеопомощи рефери VAR во время воскресного матча против «Сельты» (2:1).

Marca пишет, что около 16 000 фанатов «Вальядолида» подняли на трибунах самодельные красные карточки и освистали автоматического ассистента арбитра, так как считают, что некоторые решения, принятые с помощью видеоповторов в этом сезоне, несправедливо трактовались не в пользу «бело-фиолетовых». Мини-митинг продолжался две первые минуты матча.

«Вальядолид» занимает 13 строчку в таблице Примеры.

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