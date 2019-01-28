4 радостных гола «Реала»: они такие, потому что их вдвое больше, чем в матче «Юве» с Кришем

Мадридский «Реал» выгрыз победу над «Эспаньолом» (4:2) в захватывающем гостевом матче 21-го тура Примеры.

Бензема красиво выскочил на рикошет от Лопеса (надо было зафиксировать!) и отправил мяч в ворота.

Пора мадридистам какой-нибудь монумент голове Рамоса воздвигать, потому что она работает без сбоев.

Лео Баптистао из «Эспаньола» нашлось, чем ответить (тоже головой) – 2:1.

Карим оформил дубль, загнав классную иголочку в дальний угол.

Через три минуты после выхода на поле «Эспаньолу» забил свеженький Гарет Бэйл.

А вот, как говорится, дополнительные материалы: прямая красная пережестившему Варану.

И о-о-очень годный сэйв Лопеса после удара Луки Модрича.

Ближе к концу, на 84-й минуте Роберто Росалес подпортил гостям сладость триумфа, но это единственное, что удалось каталонцам.

«Реал» обнаруживает себя на третьей строчке таблицы – в 10 очках от «Барселоны».

31 января мадридцам предстоит ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против «Жироны».

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