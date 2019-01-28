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Сэр Алекс Фергюсон: «Месси лучше Марадоны, карьера Диего была на пике всего несколько лет»

Фергюсон: «Месси лучше Марадоны, карьера Диего была на пике всего несколько лет»
Eurosport

1 час назад

Мнение, с которым сложно спорить.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает именно форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим аргентинским футболистом в истории.

«Месси лучше Марадоны. Хотя бы потому, что карьера Диего была на пике всего несколько лет», – цитирует шотландского специалиста Sport.

  • Месси с «Барселоной» дважды обыгрывал «МЮ» Фергюсона в финале Лиги чемпионов (2008/09, 2010/11).
  • Лионель обладатель пяти «Золотых мячей», зато Марадона имеет титул чемпиона мира, который пока так и не покорился Месси.
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